Quotidiani sportivi, le prime pagine: il ‘Toro’ Lautaro e il derby di Torino

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 15 ottobre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lautaro Martínez, attaccante argentino dell'Inter al centro dei 'rumors' di calciomercato dopo la bella prestazione (con gol) in casa del Barcellona. Su di lui PSG (dove gioca l'amico Lionel Messi) e Manchester United: il 'Toro', però, rifiuta tutti perché vuole restare in nerazzurro. In alto, sotto la testata, la presentazione della sfida più 'calda' del sabato in Serie A, ovvero il derby della Mole tra il Torino di Ivan Jurić e la Juventus di Massimiliano Allegri. Due squadre che andranno alla ricerca dei tre punti per uscire dal loro prolungato periodo di crisi. Intanto, in vetta alla classifica del campionato, cercano di sprintare il Napoli di Luciano Spalletti e il Milan di Stefano Pioli, che insegue i partenopei a tre lunghezze di distanza. Fino a metà novembre, giorno dello stop di tornei nazionali e coppe per via dei Mondiali in Qatar, sarà un vero e proprio mese verità per entrambi.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 15 ottobre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di derby finale per Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus che oggi sarà di scena alle ore 18:00 in casa del Torino per la stracittadina. Il futuro dell'allenatore può dipendere molto da questo Torino-Juventus e allora Allegri è pronto a cambiare: inserimento di Moise Kean in attacco, esclusione di Leonardo Bonucci in difesa. L'Italia calcistica, nel frattempo, si divide: meglio Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) o Rafael Leão (Milan)? Quale dei due esterni offensivi di sinistra è più forte? In casa Inter il tecnico Simone Inzaghi pensa di rilanciare titolare Robin Gosens, in gol a Barcellona in Champions League, nel ruolo di centrocampista mancino titolare in occasione del match contro la Salernitana. Alla Roma, invece, José Mourinho immagina cosa potrà diventare l'Europa League nella seconda parte di stagione con l'arrivo degli 'squali falliti', ovvero quei top club che mancano il passaggio agli ottavi di Champions. Chiosa con Daniele De Rossi, nuovo allenatore della Spal, che oggi esordirà alla guida dei ferraresi in Serie B. Appuntamento alle ore 14:00 in casa del Cittadella.

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 15 ottobre 2022

Infine 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 'derby da paura' tra il Torino di Ivan Jurić e la Juventus di Massimiliano Allegri, in programma oggi alle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Si tratta del match più importante del sabato della 10^ giornata della Serie A 2022-2023. In casa granata, è in dubbio Antonio Sanabria: potrebbe giocare il croato Nikola Vlašić da 'falso nueve' in un Toro in piena emergenza offensiva. In casa bianconera, al contrario, non si sa ancora chi sarà il partner offensivo del serbo Dušan Vlahović: probabile che sia Moise Kean, ma occhio a dare per sconfitto Arkadiusz Milik nel ballottaggio. Spazio, per concludere, ai problemi di Lautaro Martínez, attaccante dell'Inter, che hanno limitato il suo rendimento sul terreno di gioco nel corso di questi mesi.