Prima pagina Corriere dello Sport: “C’è tutto Mou”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 15 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando il successo della Roma di José Mourinho in casa della Salernitana. Vittoria per 1-0 siglata da Bryan Cristante; ottimo l'esordio di Paulo Dybala, fermato soltanto dal palo. Il tecnico portoghese, però, ha lanciato segnali alla famiglia Friedkin: vuole un altro attaccante. Bisogna chiudere presto per Andrea Belotti, svincolato, che aspetta di formalizzare l'intesa trovata con i giallorossi.