Prima pagina Corriere dello Sport: “Italia, fuori di test”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 15 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Germania-Italia , quarta partita del Gruppo C di Serie A della Nations League . Pesante cappotto incassato dagli Azzurri di Roberto Mancini . I tedeschi, infatti, vincono 5-2 e scavalcano la nostra Nazionale nella classifica del girone. Italia superata anche dall' Ungheria , che ha stravinto ( 4-0 ) in Inghilterra .

Bene, invece, l'Under 21 del C.T. Paolo Nicolato, che con il 4-1 rifilato all'Irlanda si qualifica per gli Europei di categoria. Poi spazio al calciomercato. Sotto la testata, per esempio, l'incontro tra l'Inter ed i rappresentanti di Destiny Udogie, poi le parole di Victor Osimhen, che spaventa i tifosi del Napoli dicendo di avere offerte in Liga e in Premier League.