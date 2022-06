Quotidiani sportivi, le prime pagine: figuraccia Italia e mercato Juve

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la figuraccia dell'Italia (2-5) a Mönchengladbach contro la Germania in Nations League. Male Gianluigi Donnarumma, mentre Wilfried Gnonto diventa il marcatore più giovane di sempre della squadra azzurra. L'Under 21, invece, batte 4-1 l'Irlanda e vola agli Europei di categoria. In alto, sotto la testata, si parla del probabile arrivo di Sven Botman al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il difensore centrale olandese rifiuta il Newcastle, vuole vestire la maglia rossonera. Ha fatto scalpore, invece, il blitz a Parigi di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, che ha incontrato Luis Campos, consulente del PSG: i tifosi bianconeri dovrebbero preoccuparsi? In casa Inter, invece, presto ci sarà il via gli acquisti: il primo sarà Kristjan Asllani, poi Paulo Dybala.