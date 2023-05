Prima pagina Corriere dello Sport: “Pogbadramma”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'infortunio capitato a Paul Pogba durante Juventus-Cremonese di ieri sera all'Allianz Stadium. Il centrocampista francese, classe 1993, partiva titolare per la prima volta in stagione ed è stato costretto ad arrendersi nuovamente per un problema muscolare. Stagione finita per il numero 10 della formazione di Massimiliano Allegri, che ha poi battuto gli ospiti per 2-0 con le reti di Nicolò Fagioli e GleisonBremer.