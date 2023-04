Prima pagina Corriere dello Sport: “Scappa Sarri”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 15 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Lazio di Maurizio Sarri che ieri sera, allo stadio 'Picco', nell'anticipo della 30^ giornata di Serie A , ha vinto o-3 contro lo Spezia . A segno Ciro Immobile su calcio di rigore nel primo tempo, poi Felipe Anderson e Marcos Antonio .

Per i biancocelesti, sette vittorie nelle ultime otto partite e posto Champions blindato. Oggi altri tre anticipi di campionato. Alle ore 15:00 c'è Bologna-Milan, con Thiago Motta che vuole battere Stefano Pioli, sia in campo sia nei numeri come tecnico rossoblu. Rossoneri stravolti, con dieci cambi nella formazione titolare in vista dello scontro di martedì prossimo in Champions League contro il Napoli di Luciano Spalletti.