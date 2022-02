Prima pagina Corriere dello Sport: “Dzeko-Salah accendono la Champions”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 15 febbraio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 15 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Champions League e, in particolare, della sfida tra i due ex romanisti Edin Džeko e Mohamed Salah in Inter-Liverpool di domani sera a 'San Siro'. Simone Inzaghi crede nell'impresa e lancia Lautaro Martínez accanto al bosniaco; i 'Reds' di Jürgen Klopp, invece, schiereranno Diogo Jota e Sadio Mané con l'egiziano.