Quotidiani sportivi, le prime pagine: Champions e rinnovo di Dybala

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il ritorno della Champions League. L'Inter e la Juventus vogliono tornare a stupire. Domani sera, ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' Inter-Liverpool. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi recupera Alessandro Bastoni, inserisce Arturo Vidal al posto dello squalificato Nicolò Barella e lancia Alexis Sánchez in attacco. Francesco Totti, alla 'rosea', parla della sfida tra i suoi ex compagni di squadra, Edin Džeko e Mohamed Salah, mentre l'ex nerazzurro Paul Ince carica la squadra meneghina. Si parla, poi, del Milan di Stefano Pioli, che crede nello Scudetto e della Roma che, pur avendo speso 100 milioni di euro per José Mourinho, stenta a decollare. Ieri posticipo in Serie A, vittoria 2-1 della Fiorentina sul campo dello Spezia. La Salernitana, infine, esonera Stefano Colantuono: più Davide Nicola di Andrea Pirlo sulla panchina granata.