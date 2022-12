Prima pagina Corriere dello Sport: “L’alter Diego”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Argentina di Lionel Messi, che ha liquidato per 3-0 la Croazia ieri sera qualificandosi, dunque, per la finale dei Mondiali in Qatar in programma domenica sera. Gol, su rigore, per la 'Pulce' e poi un assist per Julián Álvarez, autore di una doppietta.