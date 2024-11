Prima pagina Corriere dello Sport: “Tennis e calcio, l’Italia si sdoppia”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 14 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di un'Italia che si sdoppierà, questa sera, per seguire in diretta i grandi eventi sportivi in programma. Alle ore 20:30, a Torino, il numero 1 al mondo nel tennis, l'altoatesino Jannik Sinner si giocherà l'approdo alle semifinali delle World Tour Finals affrontando il russo Daniil Medvedev.