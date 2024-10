Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 14 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina a Jannik Sinner, fenomeno italiano del tennis. L'altoatesino, noto tifoso del Milan, ha infatti battuto un altro tifoso rossonero, Novak Djoković, nella finale dell'ATP 1000 di Shanghai (Cina). E lo ha fatto in appena due set (7-6, 6-3) in 97' di gioco. Un extraterrestre.