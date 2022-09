Prima pagina Corriere dello Sport: “Fa tutto Dzeko”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo dell'Inter, per 0-2, in trasferta contro il Viktoria Plzeň in occasione della seconda giornata del Girone C della Champions League 2022-2023. Fa tutto Edin Džeko per i nerazzurri: gol che sblocca il match, assist per il raddoppio di Denzel Dumfries che lo chiude. Bene André Onana e Francesco Acerbi, in campo da titolari.