Prima pagina Corriere dello Sport: “Bremer, assalto Juve”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 14 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla dell'assalto della Juventus a Gleison Bremer, difensore centrale brasiliano del Torino. È lui la prima scelta bianconera per sostituire Matthijs de Ligt, in trattativa con il Bayern Monaco. Il classe 1997 si è promesso all'Inter, ma ora la 'Vecchia Signora' prova a far saltare l'affare.