Prima pagina Corriere dello Sport: “Frattesi, è asta”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 14 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che ieri, dal ritiro della Nazionale, di fatto si è messo sul mercato. La sua intenzione è quella di restare a giocare in Serie A ed è già partita l'asta per il suo cartellino. Lo vogliono Juventus, Inter, Napoli e Lazio. Ma in prima fila, per lui, sembra esserci la Roma.