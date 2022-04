Prima pagina Corriere dello Sport: “Arbitri da Scudetto?”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 14 aprile 2022. La rassegna stampa con le news sul Milan e di calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un interrogativo: ci sono arbitri a sufficienza per dirigere le partite della lotta Scudetto in Serie A? Il fatto che siano rimaste in quattro (Milan, Inter, Napoli e Juventus) a contendersi il titolo, infatti, mette un po' in difficoltà il designatore Gianluca Rocchi, che non ha arbitri top per tutte le partite necessarie. Fanno discutere, infatti, le designazioni per Spezia-Inter e Napoli-Roma.