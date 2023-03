Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan dura troppo poco”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 14 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un incitamento all'Inter di Simone Inzaghi che, stasera, alle ore 21:00, sarà impegnata in casa del Porto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La qualificazione ai quarti è un obiettivo che, in casa nerazzurra, sfugge da ben 12 anni.