Prima pagina Corriere dello Sport: “Oltre ogni limite”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 14 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre dando spazio al vergognoso striscione dei tifosi dell'Hellas Verona nei confronti di Napoli. Shock e condanna per la richiesta degli ultras scaligeri di un raid congiunto Russia-Ucraina sulla città partenopea: uno schifo dal quale la società del Presidente Maurizio Setti si è logicamente dissociata.

Gli azzurri di Luciano Spalletti, poi, sul campo del 'Bentegodi' hanno vinto 2-1 grazie a due reti di Victor Osimhen. Ora sono secondi nella classifica di Serie A, a tre lunghezze di distanza dal Milan, visto che l'Inter di Simone Inzaghi non va oltre l'1-1 sul campo del Torino. Un pareggio, tra l'altro, ricco di polemiche arbitrali per l'incredibile calcio di rigore non concesso ai granata da arbitro Marco Guida e V.A.R. per il netto fallo di Andrea Ranocchia su Andrea Belotti a tu per tu con Samir Handanović. Mistero.

In zona Champions, pareggi in Udinese-Roma 1-1 (giallorossi salvati dal penalty di Lorenzo Pellegrini al 94') e Atalanta-Genoa 0-0. La Lazio, dunque, che ospiterà stasera il Venezia, può operare il sorpasso ad entrambe al quinto posto. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

