Prima pagina Corriere dello Sport: “La Champions come un derby”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 14 febbraio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 14 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con la Champions League. Il Milan apre gli ottavi, la prossima settimana Napoli e Inter. La Champions come un derby. Pioli contro il Tottenham di Conte: "Possiamo farcela". Alle 21 l'ex interista sfida i rossoneri che insistono sulla difesa a tra. Leao affianca Giroud. C'è anche PSG-Bayern. Solo 0-0 a Marassi, Scintille Lukaku-Barella, Salernitana KO. Jankto: "Sono gay e ve lo dico". Coming out dell'ex Udinese e Samp. La Spal punta su Oddo. Dopo Cannavaro verso l'esonero anche De Rossi. Oggi scopriamo la nuova Ferrari. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).