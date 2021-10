Prima pagina Corriere dello Sport: “Ibañez su Italia e Juventus-Roma”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 13 ottobre 2021. La rassegna stampa con news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 13 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Roger Ibañez, difensore della Roma, a pochi giorni dal big match di Serie A in casa della Juventus. Il brasiliano punta la convocazione nella Nazionale Italiana (ha il passaporto) e parla benissimo di José Mourinho.