Quotidiani sportivi, le prime pagine tra Maignan, Ibañez e Tchouaméni

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'infortunio di Mike Maignan, portiere del Milan: sarà operato oggi in artroscopia al polso sinistro, starà fermo due mesi. Preso lo svincolato Antonio Mirante per sostituirlo: visite mediche stamattina. Mentre Zlatan Ibrahimović è prossimo al rientro in gruppo, il Diavolo, sul fronte calciomercato, accelera per Lorenzo Lucca. Quindi, spazio alla presentazione di Lazio-Inter di sabato pomeriggio ed alla sfida tra Maurizio Sarri e Simone Inzaghi: ne parla, alla 'rosea', il doppio ex Dejan Stanković. Bella partita anche quella di domenica tra Juventus e Roma, con Massimiliano Allegri che affronterà José Mourinho. A rischio la presenza del bomber giallorosso Tammy Abraham, infortunatosi in Nazionale. A proposito: 4-0 della Svizzera in Lituania, se l'Italia vorrà andare ai Mondiali dovrà battere gli elvetici all'Olimpico a novembre.