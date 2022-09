Prima pagina Corriere dello Sport: “Il VAR è cieco”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre tornando sul problema VAR nel campionato di Serie A. Ieri, infatti, l'Associazione Italiana Arbitri ha ammesso come il VAR non fosse in possesso delle immagini di Antonio Candreva che tiene in gioco tutti in occasione del gol annullato ad Arkadiusz Milik al 94' di Juventus-Salernitana 2-2. Per Leonardo Bonucci, capitano bianconero, 'Vecchia Signora' depredata di due punti.