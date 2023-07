Prima pagina Corriere dello Sport: “Lukaku a nudo”

Intanto ieri ha parlato Simone Inzaghi , tecnico nerazzurro: benedetto l'arrivo di Davide Frattesi e Marcus Thuram , ha chiesto altri quattro acquisti per poter puntare allo Scudetto . Al Milan è arrivato Christian Pulisic e c'è la svolta per Tijjani Reijnders , olandese dell' AZ Alkmaar .

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha in Mauro Meluso il nuovo direttore sportivo, va all'assalto di Daichi Kamada, svincolato dall'Eintracht Francoforte. Anche la Roma si muove bene in questo calciomercato estivo: punta Marcel Sabitzer (Bayern Monaco) per il centrocampo e Álvaro Morata (Atlético Madrid) per l'attacco.