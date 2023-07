Quotidiani sportivi, le prime pagine: il mercato di Inter e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della missione stagionale dell' Inter di Simone Inzaghi , ovvero vincere il 20° Scudetto , quello della seconda stella . Intanto il Chelsea apre all'offerta nerazzurra per il ritorno in Italia di Romelu Lukaku . Sempre dai 'Blues', ma nella Milano rossonera, è sbarcato invece ieri Christian Pulisic : per il Milan , ora, più gol e affari negli Stati Uniti d'America . Il giocatore ha scelto la maglia numero 11 che era di Zlatan Ibrahimović . In casa Juventus , invece, il tecnico Massimiliano Allegri ha dei dubbi sulla permanenza in rosa di Leonardo Bonucci , ma il difensore vuole rimanere a Torino . Poi, due speciali: uno sui portieri e le loro differenze nello stile di gioco. L'altro sull' Arabia Saudita , che sta saccheggiando l' Europa portando nella Saudi Pro League tanti calciatori di livello mondiale. Il motivo? Gli stranieri non vengono tassati.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato di Romelu Lukaku, centravanti del Chelsea conteso da Inter e Juventus. Entrambi i club, al momento, sono bloccati, nella caccia a 'Big Rom', dalle cessioni in stand-by di André Onana al Manchester United e di Dušan Vlahović al PSG. Intanto ieri ha parlato Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro: benedetto l'arrivo di Davide Frattesi e Marcus Thuram, ha chiesto altri quattro acquisti per poter puntare allo Scudetto. Al Milan è arrivato Christian Pulisic e c'è la svolta per Tijjani Reijnders, olandese dell'AZ Alkmaar. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha in Mauro Meluso il nuovo direttore sportivo, va all'assalto di Daichi Kamada, svincolato dall'Eintracht Francoforte. Anche la Roma si muove bene in questo calciomercato estivo: punta Marcel Sabitzer (Bayern Monaco) per il centrocampo e Álvaro Morata (Atlético Madrid) per l'attacco. Intervista esclusiva, poi, con Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, che non condivide la scelta di Sergej Milinković-Savić di andare a giocare in Arabia Saudita nell'Al-Hilal.