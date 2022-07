Prima pagina Corriere dello Sport: “Pogba, Vlahovic, Allegri: da vera Juve”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 13 luglio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, mercoledì 13 luglio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di Paul Pogba, Dušan Vlahović e del tecnico Massimiliano Allegri: tutti vogliono una Juventus vincente in questa stagione. Il sogno, in Corso Galileo Ferraris, è riportare in bacheca la Champions League dopo 26 anni.

In alto, sotto la testata, si parla delle mosse del Chelsea in questo calciomercato estivo. 'Blues' scatenati: sono vicini a chiudere l'acquisto di Kalidou Koulibaly dal Napoli e, intanto, piombano anche su Rafael Leão del Milan. L'Inter vince agevolmente, 1-4, in casa del Lugano nella prima amichevole estiva stagionale: subito a segno Lautaro Martínez.

Chi, invece, non giocherà il test match odierno è Nicolò Zaniolo, che sembra aver rotto con la Roma di José Mourinho. In Serie B, infine, c'è Filippo Inzaghi che riparte dalla panchina della Reggina: contratto biennale per 'SuperPippo'. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

