Prima pagina Corriere dello Sport: “Sfida per Asensio”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 13 giugno 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, lunedì 13 giugno 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Marco Asensio, fantasista del Real Madrid. Sembra che Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, abbia chiamato l'amico Carlo Ancelotti, allenatore dei 'Blancos', per chiedergli il giocatore.

Juventus sorpassata e il Diavolo, rispetto a qualche squadra inglese che lo cerca, può offrirgli la vetrina della Champions League. In alto, sotto la testata, l'arrivo di Nemanja Matić a Roma per le visite mediche con i giallorossi e l'infortunio al ginocchio capitato a Mathías Oliveira, neo-acquisto del Napoli, in una partita con la Nazionale.

Spazio, poi, all'esordio di Federico Gatti, ex Frosinone oggi alla Juve, con la maglia dell'Italia ed alla promozione in Serie B del Palermo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

