Prima pagina Corriere dello Sport: “Il fiato della Juve”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 13 marzo 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria per 3-1 della Juventus di Massimiliano Allegri in casa della Sampdoria . Doppietta di Álvaro Morata , quindicesimo risultato utile consecutivo: ora i bianconeri iniziano a fare paura anche in zona Scudetto .

Il Napoli di Luciano Spalletti, invece, cercherà in casa dell'Hellas Verona punti di vitale importanza per la sua classifica. Spazio, poi, al calcio estero: tripletta di Cristiano Ronaldo (Manchester United) in Premier League, problemi per Romelu Lukaku in un Chelsea senza Presidente e per Mauricio Pochettino alla guida del PSG. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).