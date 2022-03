Quotidiani sportivi, le prime pagine: Serie A, vincono Milan e Juventus

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il volo del Milan di Stefano Pioli. Batte l'Empoli, 1-0, a 'San Siro' con un gol di Pierre Kalulu e si porta momentaneamente a +5 sull'Inter. Sotto la testata spazio al successo, 3-1, della Juventus di Massimiliano Allegri in casa della Sampdoria con la doppietta di Álvaro Morata: i bianconeri continuano la loro rimonta verso la zona Champions League. Stasera l'Inter sarà di scena in casa del Torino in una partita che non potrà assolutamente fallire. Stesso ragionamento per il Napoli, che giocherà al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona. Intervista esclusiva con Vincenzo Montella, che parla di Tammy Abraham, centravanti della Roma, e spazio, poi, alla Premier League, con la tripletta di Cristiano Ronaldo contro il Tottenham di Antonio Conte.