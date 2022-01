Prima pagina Corriere dello Sport: Fenomeno Inzaghi

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 14 gennaio 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 14 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'Inter prepara il rinnovo per Simone Inzaghi, grande protagonista in questo inizio di stagione. All'estero stanno già iniziando a cercarlo. In primo piano una foto dell'ex Milan Krzysztof Piatek, subito in gol al debutto con la maglia della Fiorentina, che in Coppa Italia schianta il Napoli con un perentorio 5-2.