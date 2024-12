Prima pagina Corriere dello Sport: “Leao-Abraham, il Milan ci crede”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 12 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Thiago Motta che, in occasione della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025, supera per 2-0 il Manchester City di Pep Guardiola all'Allianz Stadium. In rete, nella ripresa, vanno Dušan Vlahović e Weston McKennie: risale la 'Vecchia Signora', settima sconfitta nelle ultime dieci partite per gli inglesi.