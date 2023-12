Prima pagina Corriere dello Sport: “‘A nuttata”

Alla stessa ora, alle 21:00, a 'San Siro' ci sarà anche Inter-Real Sociedad per il primato nel Gruppo D. Nella fila dei nerazzurri di Simone Inzaghi spazio, in attacco ad Alexis Sánchez. Si parla poi anche di Roma e Milan. In casa giallorossa, sospiro di sollievo per Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Il primo starà fuori solo 10 giorni per l'infortunio rimediato in occasione dell'ultima gara di campionato; il secondo, espulso contro la Fiorentina, avrà soltanto un turno di squalifica.

I rossoneri, invece, riportano a casa Zlatan Ibrahimović: sarà consulente di RedBird e lavorerà anche per il club di Via Aldo Rossi. Quindi, il quotidiano romano parla di Natale di fuoco per l'Europa: nella classifica di Serie A, infatti, ci sono ben 12 squadre in 10 punti, con 7 di queste in corsa per un posto nelle coppe.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 12 dicembre 2023

