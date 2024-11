Prima pagina Corriere dello Sport: “Arbitri e utilizzo del VAR, polemiche”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 12 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla soprattutto di arbitri e dell'uso maldestro del V.A.R.. Altra giornata nera, infatti, in Serie A, con le proteste - in particolare - di Napoli e Udinese. Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, chiede più tolleranza agli allenatori, ma ammette gli errori e ferma ben quattro direttori di gara.