Prima pagina Corriere dello Sport: “Doveri: ‘Arbitriamo all’inglese'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 12 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva all'arbitro Daniele Doveri, della sezione A.I.A. di Roma 1. Il direttore di gara di Serie A ha anticipato come gli arbitri, in questa stagione, dirigeranno le partite un po' più all'inglese, distinguendo di più i falli dai contatti. Ha chiesto ai giocatori, però, di essere leali e ha parlato di tante altre curiosità regolamentari, oltre che, naturalmente, di rigori e V.A.R..