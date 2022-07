Prima pagina Corriere dello Sport: “Lo sfogo di Mou: ‘Sono frustrato'”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 12 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con lo sfogo di José Mourinho , allenatore della Roma , su come sta evolvendo il calciomercato giallorosso. Il tecnico si è detto 'frustrato', con un cronista, di quanto sta accadendo intorno alla squadra capitolina. Potrebbe ritrovare il sorriso se arrivasse Paulo Dybala , magari in coppia con Nicolò Zaniolo , che, a quanto pare, ora vorrebbe restare.

Si parla, poi, di Juventus : ieri il Bayern Monaco è stato a Torino per trattare Matthijs de Ligt , ma ha presentato un'offerta giudicata bassa dai bianconeri. Cedendo, però, Robert Lewandowski al Barcellona , i bavaresi potranno avere la forza economica per rilanciare.

Alla Juve si è presentato ieri il 'Fideo', l'attaccante esterno argentino Ángel Di María, che ha spiegato come non potesse dire di no alla chiamata della squadra torinese. Si parla, poi, della fine della storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi nonché, in esclusiva, del ritorno in Serie B del Palermo con il tecnico Silvio Baldini. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).