Prima pagina Corriere dello Sport: “Principe Ranieri”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la promozione in Serie A del Cagliari di Claudio Ranieri. Dopo l'1-1 dell'andata in Sardegna, i rossoblu centrano il colpaccio andando a vincere 0-1 in casa del Bari in pieno recupero grazie a un gol di Leonardo Pavoletti. I pugliesi, quindi, restano in Serie B: a far loro compagnia ci sarà lo Spezia. Nello spareggio salvezza, infatti, i liguri cedono (1-3) dinanzi l'Hellas Verona, che, al contrario, conquista la permanenza nella massima serie.