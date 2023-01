Prima pagina Corriere dello Sport: “Un miliardo al Maradona”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 19 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport apre parlando della sfida tra Napoli e Juventus: un miliardo al Maradona. Da Osi a Chiesa, ecco il prezzo dei gioielli in vetrina. Sotto la Coppa Italia: tonfo Milan, è già fuori. Rossoneri battuti ai supplementari. In bassa la Roma con Dybale è una festa mondiale. La Fiorentina cerca una gioia per Rocco. A sinistra la Samp e il sistema. Sotto si chiude con la vicenda degli Ultras e il fuorigioco semi-automatico che debutta in Supercoppa. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).