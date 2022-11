Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, che spinta!”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 11 novembre 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 11 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della rimonta della Juventus, che irrompe in zona Champions grazie alla vittoria contro il Verona. La Lazio acciuffa il Milan al secondo posto in classifica con il gol del 'pupillo di Messi' Luka Romero, classe 2004.