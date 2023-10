Prima pagina Corriere dello Sport: “DeLa chiama Conte: ‘Prenditi il Napoli'”

Attualmente è libero e ieri sera, in occasione della festa per i 100 anni della famiglia Agnelli ai vertici della Juventus alla quale ha partecipato, ha aperto ad un possibile approdo in azzurro. Intervista esclusiva, poi, all'arbitro Daniele Orsato: ha parlato di Javier Zanetti come modello di calciatore che ha amato dirigere sul terreno di gioco, di V.A.R. e del rapporto della classe arbitrale con José Mourinho.

Ribaltone in casa Salernitana: via Paulo Sousa, esonerato, al suo posto Filippo Inzaghi, che torna, dunque, ad allenare in Serie A dopo l'esperienza al Benevento. Ha firmato fino al termine della stagione. Europei 2032 in Italia e Turchia, ora è ufficiale: ma in quali stadi e in quali città?

mercoledì 11 ottobre 2023

