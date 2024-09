Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Milan fa i conti”

Nella Roma che, domenica 15 settembre alle ore 12:30 sarà impegnata nel 'lunch match' di campionato in casa del Genoa, si vedrà titolare Manu Koné. Molto probabilmente, però, non figurerà in distinta Nicola Zalewski. Il nazionale polacco è a un passo dalla cessione a titolo definitivo al Galatasaray. Sugli scudi Tommaso Baldanzi, autore di una tripletta in Norvegia-Italia 0-3, partita di qualificazione ai campionati Europei Under 21.

Davide Frattesi, intanto, reclama spazio. Il centrocampista, che ha segnato contro Francia e Israele nelle recenti gare di Nations League con la Nazionale Italiana, vuole giocare di più nell'Inter di Simone Inzaghi e non essere una semplice riserva. Nel mentre, il Milan fa i conti. Qualora non battesse il Venezia sabato sera a 'San Siro', infatti, il Diavolo sarebbe artefice della peggior partenza in campionato dal 1997 ad oggi.

Intervista in esclusiva, poi, a Gianfranco Zola. Per lo Scudetto, il 'Tamburino Sardo' punta sul Napoli di Antonio Conte: l'ex fantasista degli azzurri, infatti, vede la squadra campana dire la sua nella lotta per il tricolore.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 11 settembre 2024