Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus-Inter, senza rete”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 11 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dà ampio spazio alla presentazione della finale di Coppa Italia tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l'Inter di Simone Inzaghi, in programma questa sera alle ore 21:00 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Con una vittoria, i bianconeri salverebbero una stagione fin qui opaca. I nerazzurri, invece, vincendo bisserebbero il successo dello scorso gennaio ottenuto, sempre contro la 'Vecchia Signora', nella finale della Supercoppa Italiana.