Prima pagina Corriere dello Sport: “Il buco nerazzurro”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 11 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della nuova sconfitta esterna rimediata dall'Inter di Simone Inzaghi. L'attaccante argentino Lautaro Martínez sbaglia un calcio di rigore, poi lo Spezia vince 2-1. Martedì c'è il Porto in Champions League e, a quanto pare, l'allenatore si giocherà tutto in questa partita.