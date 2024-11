Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Zappa sui piedi”

L'attaccante turco, classe 2005 , diventa il terzo marcatore bianconero più giovane di sempre in una stracittadina e, nel giorno del 50esimo compleanno del suo idolo, Alessandro Del Piero , festeggia la rete contro i granata con la linguaccia che, in passato, ha reso celebre anche 'Pinturicchio'.

Pirotecnico 3-3, invece, alla 'Unipol Domus' tra il Cagliari di Davide Nicola e il Milan di Paulo Fonseca. Rinasce Rafael Leão, autore di una doppietta per il Diavolo, ma altrettanto fa Gabriele Zappa. Che, all'89', con una prodezza balistica fa sfumare due punti importanti per i rossoneri. Fonseca furioso a fine partita per i gol incassati dalla sua squadra.