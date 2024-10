Prima pagina Corriere dello Sport: “Kvara e Totti incoronano Conte”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 10 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Khvicha Kvaratskhelia e di Francesco Totti, che incoronano Antonio Conte, allenatore del Napoli, come uno dei migliori tecnici al mondo. Spazio, poi, al mercato e alla possibilità che Mario Balotelli torni a giocare in Serie A: Genoa e Torino pensano all'attaccante italiano svincolato.