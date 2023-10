Prima pagina Corriere dello Sport: “Garcia? DeLa al bivio”

Suo figlio, a Bari, in Serie B, ha invece già deciso: via il tecnico Michele Mignani, squadra affidata a Pasquale Marino. La Juventus, ieri, ha inaugurato la sua nuova sala trofei e - per ammissione di John Elkann - vuole che sia Massimiliano Allegri a continuare a riempirla. Oggi si festeggeranno i 100 anni della famiglia Agnelli ai vertici del club bianconero.

Spazio, poi, alla sorprendente Fiorentina di Vincenzo Italiano, che veleggia in zona Champions: segna tanto e, in mezzo al campo, comanda con Arthur e Bonaventura. Buone notizie per Paulo Dybala della Roma: lieve lesione del collaterale e non altro, fuori appena un mese.

Può tornare per Inter-Roma del 29 ottobre o per il derby contro la Lazio. Chiosa con le parole di Luciano Spalletti, Commissario Tecnico dell'Italia, che se la prende proprio con l'allenatore dei biancocelesti, Maurizio Sarri, spiegando così la mancata convocazione di Mattia Zaccagni in azzurro.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 10 ottobre 2023

