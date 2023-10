Quotidiani sportivi, le prime pagine: Garcia rischia. Allegri spronato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus . L'intenzione del club bianconero, manifestata ieri da John Elkann , è quella di tornare a vincere subito con Massimiliano Allegri in panchina. Per far sì che il tecnico possa essere facilitato nel compito, via libera ai rinforzi sul mercato già a gennaio: nel mirino della 'Vecchia Signora' ci sono Domenico Berardi del Sassuolo e Pierre-Emile Højbjerg del Tottenham . Anche l' Inter medita di effettuare un innesto importante in inverno. Con Marko Arnautovic (attualmente infortunato) e Alexis Sánchez a secco di reti, in attacco è assalto a Mehdi Taremi , centravanti iraniano che andrà in scadenza di contratto con il Porto a giugno. Il Milan capolista del campionato si gode le sue ali, Christian Pulisic e Rafael Leão , mentre si respira un clima difficile a Napoli . Sfiduciato il tecnico Rudi Garcia , che, però, per ora resta: la sua principale alternativa, al momento, è rappresentata da Igor Tudor .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione di Rudi Garcia. L'allenatore francese è a rischio esonero dalla panchina del Napoli: i Campioni d'Italia in carica sono già a -7 dal Milan capolista del campionato. Il Presidente Aurelio De Laurentiis riflette: vorrebbe puntare su Antonio Conte, ma pensa anche all'eventualità di ingaggiare Igor Tudor. Suo figlio, a Bari, in Serie B, ha invece già deciso: via il tecnico Michele Mignani, squadra affidata a Pasquale Marino. La Juventus, ieri, ha inaugurato la sua nuova sala trofei e - per ammissione di John Elkann - vuole che sia Massimiliano Allegri a continuare a riempirla. Oggi si festeggeranno i 100 anni della famiglia Agnelli ai vertici del club bianconero. Spazio, poi, alla sorprendente Fiorentina di Vincenzo Italiano, che veleggia in zona Champions: segna tanto e, in mezzo al campo, comanda con Arthur e Bonaventura. Buone notizie per Paulo Dybala della Roma: lieve lesione del collaterale e non altro, fuori appena un mese. Può tornare per Inter-Roma del 29 ottobre o per il derby contro la Lazio. Chiosa con le parole di Luciano Spalletti, Commissario Tecnico dell'Italia, che se la prende proprio con l'allenatore dei biancocelesti, Maurizio Sarri, spiegando così la mancata convocazione di Mattia Zaccagni in azzurro.