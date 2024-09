Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, quanto mi costi”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre commentando Israele-Italia, partita della seconda giornata del Gruppo A2 della Nations League disputatasi ieri sera in campo neutro a Budapest (Ungheria) e terminata 1-2 per gli Azzurri. Un gol per tempo per la Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Luciano Spalletti, siglati da Davide Frattesi e Moise Kean.