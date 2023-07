Prima pagina Corriere dello Sport: “Lukaku, la Juve addosso”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 10 luglio 2023. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 10 luglio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del pressing della Juventus su Romelu Lukaku, attaccante di proprietà del Chelsea che, nell'ultima stagione, è stato in prestito all'Inter. Con la cessione di Dušan Vlahović i bianconeri punterebbero dritti sul belga classe 1993; i londinesi, però, lo spingono verso gli arabi dell'Al-Hilal.