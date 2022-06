Prima pagina Corriere dello Sport: “Caccia al Milan”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 10 giugno 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 10 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla apertamente di caccia al Milan campione d'Italia. Mentre Napoli e Juventus , sul mercato , sono infatti frenate ancora dalle mancate partenze, i rossoneri possono acquistare rinforzi senza dover necessariamente cedere.

Il Diavolo si rafforzerà con Renato Sanches , Charles De Ketelaere e Divock Origi : punta, inoltre, altri due acquisti. La Roma si muove, ma José Mourinho chiede un grande colpo. L' Inter aspetta Paulo Dybala , ma c'è ancora distanza tra domanda e offerta. La Juve, dal canto suo, deve anche resistere alle sirene di Chelsea , Liverpool e Manchester United per Matthijs de Ligt .

Poi un po' di notizie dall'estero. Gennaro Gattuso è ufficialmente nuovo allenatore del Valencia, mentre i 'Reds' di Jürgen Klopp spendono 100 milioni di euro per prelevare Darwin Nuñez dal Benfica. Il Barcellona è a rischio tracollo: deve tagliare gli stipendi del 160%, servono 500 milioni di euro per salvare il club. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).