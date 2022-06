Quotidiani sportivi, le prime pagine: mercato di Inter, Milan e Juve

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter. Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, spinge per il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea. L'idea è quella di un super attacco con 'Big Rom', Lautaro Martínez e Paulo Dybala. Qualcuno, però, dovrà partire: da Milan Škriniar a Denzel Dumfries, ecco come finanziare gli acquisti. La Juventus insiste per Ángel Di María e studia una particolare offerta di contratto per l'argentino. Il Milan, dal canto suo, punta a blindare con nuovi contratti Sandro Tonali e tutti gli altri big della rosa. Spazio, poi, alle altre news di calciomercato: in particolare, si pone l'accento sui migliori difensori della Serie A, come Kalidou Koulibaly e Gleison Bremer, cercati dalle big in Europa. Chiosa con la Roma: i Friedkin decidono di togliere la società dalla Borsa.