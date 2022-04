Prima pagina Corriere dello Sport: “Inter da paura”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 10 aprile 2022. La rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicolaoggi, domenica 10 aprile 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il prepotente ritorno dell'Inter nella lotta Scudetto. Netto 2-0 dei nerazzurri a 'San Siro' contro il Verona, firmato da Nicolò Barella ed Edin Džeko già nel primo tempo, per tornare a -1 dal primo posto in attesa di Torino-Milan di questa sera, ore 20:45, allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'.

Rossoneri in campo con Olivier Giroud nel ruolo di prima punta. Al 'Maradona', però, nel pomeriggio, il Napoli ospita la Fiorentina e tenterà di superare entrambe. La Juventus di Massimiliano Allegri blinda, di fatto, il quarto posto per la Champions League vincendo 2-1 in casa del Cagliari.

Rimonta bianconera siglata da Matthijs de Ligt e Dušan Vlahović dopo l'iniziale rete sarda di João Pedro. In Serie C, cancellato il Catania. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, domenica 10 aprile 2022

