Prima pagina Corriere dello Sport: “Angel e demoni”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 10 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con le partite europee di ieri. Europa League, le italiane vanno di corsa: quarti più vicini. Angel e demoni. Juve: Di Maria piega il Friburgo, Pogba fa infuriare Allegri. Dopo i tre gol di Nantes, l'argentino ancora decisivo. Attimi di paura per Chiesa. Roma: El Shaarawy e Kumbulla stendono la Real Sociedad. Giallorossi padroni del campo Mou trova la continuità che cercava. Conference: La Fiorentina fa 7 con Barak, battuto il Sivasspor. Lukaku si prende l'Inter via all'anticipo della Serie A. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).